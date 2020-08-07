Коболев прогнозирует через 2-3 года присутствие на розничном рынке газа до 7 крупных компаний

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что через несколько лет на розничном рынке газа будут присутствовать 5-7 крупных компаний.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Я действительно ожидаю, что через 2-3 года на этом рынке будет работать 5-7 немаленьких компаний, каждая из которых будет предлагать качественную и широкую линейку услуг и продуктов", – сказал Коболев.

При этом он подчеркнул, что компаниям, которые не смогут удовлетворить потребности клиента, на этом рынке делать нечего.

"На рынке Украины довольно много трейдеров. Это непростой бизнес. Он требует качественной поставки газа, портфеля поставок, клиентского сервиса, денег и капитала. Поэтому изменения, которые произойдут в ближайшее время, – маленькие трейдеры, которые не приносят никакой ценности потребителю и не могут предложить ему хотя бы достойный уровень интернет-сервиса, станут неконкурентными", – отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, Коболев, как бытовой потребитель, с открытием рынка газа для населения с 1 августа сменил поставщика природного газа, перейдя от "Киевгазэнерджи" к "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

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Напомним:

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

Отныне украинцы могут свободно менять поставщика. Это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной.

Цены на газ будет формировать рынок, поэтому появляется смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис.

К тому же, накануне регулятор существенно упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, что должно упростить жизнь потребителей.

Енергобренд ДТЭК - YASNO кроме электроэнергии и энергоэффективных решений будет поставлять природный газ населению и юридическим клиентам.

Ранее глава "ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что "Нафтогаз" планирует занять минимум 20%-ную долю на рынке поставок газа населению.