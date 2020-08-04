ДТЭК Ахметова будет поставлять газ населению и предприятиям

Енергобренд ДТЭК - YASNO кроме электроэнергии и энергоэффективных решений будет поставлять природный газ населению и юридическим клиентам.

Об этом сообщает пресс служба компании.

Отмечается, что ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте YASNO или в центральных енергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе.

"Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно в своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов ", - сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Вскоре выбрать YASNO своим газовым поставщиком также смогут жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

Напомним:

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

Отныне украинцы могут свободно менять поставщика. Это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной.

Цены на газ будет формировать рынок, поэтому появляется смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис.

К тому же, накануне регулятор существенно упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому, что должно упростить жизнь потребителей.

Экономическая правда