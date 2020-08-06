Новости 6 августа: "Мотор Сич" и Ярославский, минимальная зарплата, цена на газ

О Мотор Сич. Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

О Зеленском. Президент Владимир Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продажей предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в т.ч завода "Мотор Сич"

О минималке. Президент Владимир Зеленский в четверг внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн в этом году.

О цене на газ. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" определила цену на газ в рамках тарифа "Годовой" - 4,73 грн за кубометр (с НДС и без учета доставки), подключение к тарифу будет доступно с 15 августа.

О падении ВВП. Валовой внутренний продукт Украины в первой половине 2020 сократился на 6,5% против аналогичного периода 2019 года, в частности, во втором квартале падение составило 11%, что меньше, чем ожидалось ранее (14%).

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