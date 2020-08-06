"Нафтогаз" определил цену на газ в рамках годового тарифа

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" определила цену на газ в рамках тарифа "Годовой" - 4,73 грн за кубометр (с НДС и без учета доставки), подключение к тарифу будет доступно с 15 августа.

Об этом сообщается на сайте компании.

В то же время августовская цена на газ в рамках тарифа "Месячный" - 3,24 грн за кубометр (с НДС и без учета доставки).

Кроме этого, компания предлагает бытовым потребителям три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: "Большое дело" (с заказным месячным объемом потребления от 100 тысяч кубометров), "Удобный бизнес" (от 10 до 100 тысяч кубометров) и "Все включено" (до 10 тысяч кубометров).

Напомним:

Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный".

"Нафтогаз" обнародовал условия продажи газа для поставок газа после завершения действия спецобязательств - компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.

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Экономическая правда