"Нафтогаз" обнародовал условия продажи газа населению после завершения ПСО

"Нафтогаз" обнародовал условия продажи газа для поставок газа после завершения действия спецобязательств - компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз предлагает газопоставляющим компаниям сформировать необходимый ресурс природного газа для поставок населению.

Подход, предложенный дивизионом "Нафтогаз Коммерция", соответствует европейской практике, когда на долгосрочные контракты и большие объемы действует формульная цена, а для других клиентов предлагается линейка разнообразных продуктов в зависимости от потребностей покупателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спрэда, а также условий оплаты.

"Предложенная формульная цена является прогнозируемой и такой, что полностью соответствует рыночным ценовым индикаторам и не создает перекосов на рынке", - добавили в компании.

В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов:

100% предоплата;

оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки;

оплата до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

"Нафтогаз добросовестно выполнял свои обязанности по обеспечению газом населения в течение действия режима ПСО. После того, как с 1 августа регулирование рынка завершится, компания намерена оставаться надежным поставщиком природного газа для внутреннего рынка.

Мы предложим всем желающим газ отечественного и импортного происхождения в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей украинцев", - заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним:

Кабмин продлил до августа спецобязательства"Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО). Это откладывает запуск рынка газа для населения с 1 июля, что было одним из требований соглашения с МВФ.

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.