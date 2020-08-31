Госдолг Беларуси вырос на почти 20%

Государственный долг Республики Беларусь на 1 августа 2020 года составил 53,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,3 млрд. рублей, или на 18,6%.

Об этом сообщает Министерство финансов Беларуси.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 млрд. долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 9,8 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,0 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июле 2020 года составило 1 049,3 млн. долларов.

Напомним:

Ранее временно исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об рефинансировании беларусского долга на 1 миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что беларусский рубль начал резко дешеветь по отношению к доллару

Нацбанк Беларуси приостанавливает с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт.

Экономическая правда