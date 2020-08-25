Нацбанк Беларуси приостановил кредитование банков из-за угрозы девальвации

Нацбанк Беларуси приостанавливает с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление центробанка Беларуси.

"В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок.

В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября", - говорится в заявлении.

Это решение означает, что Банк Беларуси продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью безусловного выполнения банками своих обязательств.

В то же время она будет осуществляться в более контролируемом режиме: путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

Напомним:

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