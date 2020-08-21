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Белорусский рубль начал резко дешеветь к доллару 

Пятница, 21 августа 2020, 11:39
 

21 августа торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с резкого роста курсов валют. 

Об этом сообщает myfin.by.

По состоянию на 10:50 доллар прибавил более 3 копеек до 2,51 евро вырос на 3,5 копейки до 2,98.

Телеграм-канал NEXTA Live сообщает, что доллар в некоторый банках уже 2.54-2,56. 

"Очевидно, это только начало. Подписчики сообщают, что в обменниках начинают образовываться очереди", - пишет СМИ.

 
myfin.by

1 белорусский рубль равняется чуть больше 11 гривням.

Экономическая правда

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