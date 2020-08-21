Белорусский рубль начал резко дешеветь к доллару
Пятница, 21 августа 2020, 11:39
21 августа торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с резкого роста курсов валют.
По состоянию на 10:50 доллар прибавил более 3 копеек до 2,51 евро вырос на 3,5 копейки до 2,98.
Телеграм-канал NEXTA Live сообщает, что доллар в некоторый банках уже 2.54-2,56.
"Очевидно, это только начало. Подписчики сообщают, что в обменниках начинают образовываться очереди", - пишет СМИ.
1 белорусский рубль равняется чуть больше 11 гривням.
Экономическая правда
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