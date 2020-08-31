Нацбанк предоставил трем банкам 930 миллионов рефинанса

На аукционе 28 августа с рефинансирования сроком до 90 дней НБУ предоставил 3 банкам 930 млн грн под 6% годовых.

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Отмечается, что в ходе тендера Кредобанк получил 600 млн грн, Аккордбанк - 320 млн грн, а Украинский банк реконструкции и развития - 10 млн грн.

Согласно графику тендеров, следующий аукцион по 90-дневному рефинансу пройдет 4 сентября, а по рефинансу на срок от 1 до 5 лет - 11 сентября.

Напомним:

Нацбанк на аукционе 21 августа выдал 60 млн грн краткосрочного рефинансирования банку "Авангард" под 6% годовых.

14 августа провел тендер по поддержке ликвидности банков по результатам которого 14 банков получили 4,84 миллиарда гривен рефинансирования.

Больше всего получил государственный "Укрэксимбанк" - 2,89 млрд грн.

Также рефинансирование получили: Радабанк (100 млн грн), Банк Украинский капитал (56 млн грн), КИБ (75 млн грн), Мисто Банк (28,6 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), РВС Банк (116,8 млн грн), Таксомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МИБ (100 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Банк Сич (14 млн грн), Украинский банк реконструкции и развития (50 млн грн) и Банк Авангард (190 млн грн).

Экономическая правда