Нацбанк предоставил банку "Авангард" 60 миллионов рефинанса

Нацбанк на аукционе 21 августа выдал 60 млн грн краткосрочного рефинансирования банку "Авангард" под 6% годовых.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.

"21.08.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворено заявку 1-го банка на общую сумму 60 млн грн по процентной ставке 6% годовых", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что с 30 апреля НБУ провел 15 аукционов по 90-дневному рефинансированию на более чем 15 млрд грн. В то же время тендеры 5 июня и 10 июля не состоялось из-за отсутствия заявок.

Также Нацбанк провел четыре тендера по рефинансированию сроком до 5 лет на 14,5 млрд грн.

Сообщается, что следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 28 августа, а по рефинансированию сроком до 5 лет - 11 сентября.

Напомним:

14 августа провел тендер по поддержке ликвидности банков по результатам которого 14 банков получили 4,84 миллиарда гривен рефинансирования.

Больше всего получил государственный "Укрэксимбанк" - 2,89 млрд грн.

Также рефинансирование получили: Радабанк (100 млн грн), Банк Украинский капитал (56 млн грн), КИБ (75 млн грн), Мисто Банк (28,6 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), РВС Банк (116,8 млн грн), Таксомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МИБ (100 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Банк Сич (14 млн грн), Украинский банк реконструкции и развития (50 млн грн) и Банк Авангард (190 млн грн).