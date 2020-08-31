НБУ определил официальный курс валют на последний день лета

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 31 августа на уровне 27,48 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,73 евро (на 28 августа - 32,43 гривни).

Напоминаем:

28 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,52 гривни.

28 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,50 гривни.

Экономическая правда