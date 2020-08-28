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Курс валют на 28 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 28 августа 2020, 10:56
 

28 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,52 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,45 - 27,47 гривни;

Евро - 32,62 - 32,65 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,37 - 27,61 гривни. Евро покупают по 32,17 гривни, продают по 32,66 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,44 - 27,53 гривни, евро - 32,27 - 32,41 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 28 августа на уровне 27,46 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,43 евро (на 27 августа - 32,28 гривни).

Экономическая правда

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Экономическая правда
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