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Гривня на межбанке стабильна

Пятница, 28 августа 2020, 17:45
 

28 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,50 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,47 - 27,50 гривни;

Евро - 32,65 - 32,68 гривни.

Напоминаем:

28 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,52 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 28 августа на уровне 27,46 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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