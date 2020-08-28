Гривня на межбанке стабильна
Пятница, 28 августа 2020, 17:45
28 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,50 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,47 - 27,50 гривни;
Евро - 32,65 - 32,68 гривни.
Напоминаем:
28 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,52 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 28 августа на уровне 27,46 гривни.
Экономическая правда
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