Буславец: На сегодня все шахты работают

Об этом она заявила во время визита в Донецкую область, передает пресс-служба.

По ее словам благодаря слаженным действиям Министерства энергетики, Кабмина и "Центрэнерго" удалось обеспечить стабильную работу всех государственных шахт.

"Это дало возможность заплатить зарплату за счет реализации угольной продукции, а также заплатить за электроэнергию. На сегодняшний день все шахты работают", - отметила Ольга Буславец.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал безубыточность предприятий, европейские условия и безопасность труда - ориентирами в угольной отрасли.

Министерство энергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".