Шмыгаль об ориентирах в угольной отрасли: безубыточность предприятий, европейские условия, безопасность труда

Источник: Урядовый портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал безубыточность предприятий, европейские условия и безопасность труда - ориентирами в угольной отрасли.

Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Донецкую области 30 августа вместе с и. о. министра энергетики Ольгой Буславець, передает правительственный портал.

По словам главы правительства, в ближайшие годы украинская экономика, энергетическая сфера будет нуждаться в угле, "ведь это основной энергоресурс для тепловой генерации, играет важную роль в сбалансировании энергосистемы", - отметил он.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что угольная отрасль несомненно нуждается в реформировании и новых подходов к хозяйствованию.

"Неоднократные встречи с горняками показали нашу общую готовность к осуществлению изменений с целью комплексного решения проблемных вопросов угледобывающей отрасли", - подчеркнул Премьер-министр.

По его словам, правительство будет делать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшилась.

"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается президент", - отметил он.

Напоминаем:

Министерство энергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".