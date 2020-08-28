"Контакты продолжаются": В Кремле прокомментировали рефинансирование белорусского долга

В Кремле заявили, что продолжаются контакты российских финансовых властей с белорусскими коллегами по вопросам рефинансирования долга Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям, именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами. Контакты продолжаются", - ответил Песков на вопрос журналистов.

Также у Пескова спросили, влияют ли на российскую экономику события в Белоруссии.

По его словам, "в экономики РФ есть определенный запас прочности, позволяющий поддерживать все экономические процессы в стабильном состоянии и хеджировать риски".

"Но вместе с тем, конечно, то, что происходит в Беларуси, явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности. Скорее, наоборот. И учитывая, что мы вместе являются участниками интеграционных объединений - ЕврАзЭС, учитывая наше Союзное государство, конечно, это вопрос для темы, которая вызывает нашу обеспокоенность", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним:

Ранее временно исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об рефинансировании беларусского долга на 1 миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что беларусский рубль начал резко дешеветь по отношению к доллару

Нацбанк Беларуси приостанавливает с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт.