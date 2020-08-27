Запасы газа в ПХГ превысили 25 миллиардов кубометров

По состоянию на 26 августа запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 25,087 млрд кубометров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отмечается, что отметку в 24 млрд кубометров преодолели 17 августа, 23 млрд кубометров - 8 августа, в 22 млрд кубометров - 29 июля.

"Сохранение таких темпов закачки в течение остальных дней текущего месяца и сентября позволит довести запасы в ПХГ до 29 млрд куб. м, заполнив их на 93,5%", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на 8 августа 2020 года запасы природного газа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) достигли 23,066 млрд кубометров.

По состоянию на июнь 2020 года запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляли около 19 млрд кубометров, до конца сезона закачки планируют выйти на рекорд.