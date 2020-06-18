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Запасы газа в ПХГ: К началу зимы планируем выйти на рекорд – Коболев

Четверг, 18 июня 2020, 18:44
 

По состоянию на июнь 2020 года запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют около 19 млрд кубометров, до конца сезона закачки планируют выйти на рекорд.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах. Собственно говоря, это сейчас и происходит.

По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд куб. м., что является относительно положительным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки", - рассказал Коболев.

Напомним:

По состоянию на 31 марта в украинских подземных хранилищах газа хранилось 15,9 млрд кубометров природного газа - это один из самых высоких показателей на конец марта за последние 10 лет.

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ПХГ газ Коболев

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