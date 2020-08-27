Новый глава УЗ хочет выделять часть прибыли компании на мотивацию персонала
Новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак планирует ввести в компании систему мотивации сотрудников за счет распределения среди них части прибыли.
Об этом он сказал в интервью liga.net.
"И последняя немаловажная вещь - это мотивация. Я хочу ввести понятную для всех систему оплаты труда и мотивации сотрудников. Хочу внедрить систему EVA (Economic value added - экономическая добавленная стоимость). Это наиболее справедливая система для такой компании как УЗ", - отметил Жмак .
Справка. Показатель экономической добавленной стоимости (EVA) позволяет проводить оценку текущих и будущих перспектив развития предприятий.
"Я предлагаю четкую экономическую модель, которая позволит по результатам деятельности компании ежегодно определенную часть дельты - разницы между финансовыми показателями этого года и предыдущего - направлять на мотивацию сотрудников. Я намерен обратиться к наблюдательному совету, чтобы он разделил мое видение и принял необходимые решения для имплементации этой модели", - отметил Жмак, передает "Интерфакс-Украина".
"Еще важно - система наказаний. Она должна быть публичной и показательной. Наказание должно осуществляться не исподтишка: подписали соглашение, по договоренности сторон уволили или перевели на другую должность. Это должно быть публично: "Иваненко Иван Иванович уволен от компании за невыполнение условий трудового договора", с объяснением, что это такое было", - подчеркнул руководитель УЗ.
Напомним:
26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".
В апреле набсовет "Укрзализныци" продолжил процедуру отбора главы правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.
Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.
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