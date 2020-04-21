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"Укрзализныця" продолжила отбор на должность главы правления

Вторник, 21 апреля 2020, 13:00
 

Набсовет "Укрзализныци" продолжил процедуру отбора главы правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании отметили, что временные ограничительные мероприятия в Украине, вызванные пандемией коронавируса, включают и временный запрет въезда иностранцев в Украину - это не позволяет "правильно проводить процедуру отбора главы правления общества в первично предусмотренные сроки".

"Наблюдательный совет продлил начатую в феврале 2020 года процедуру отбора на количество дней, в течение которых действуют указанные ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.

После решения об увольнении Желько Марчека основными претендентами на кресло называли бывшего руководителя Юго-Западной железной дороги Романа Веприцкого и директора по экономике и финансам компании Николая Иванинива.

Однако, по данным ЭП, эти кандидаты разделили Наблюдательный совет. За Иванинива выступили четыре независимых члена, за Веприцкого остальные - три представителя правительства в Наблюдательном совете.

Против Иванинива, по данным ЭП, выступил и министр инфраструктуры Владислав Криклий, который отказался выносить его кандидатуру на рассмотрение правительства.

После этого в качестве компромиссного варианта решили назначить временным руководителем Ивана Юрика, который попал в УЗ во времена Кравцова и считается близким к последнему.

С июня 2018 года по июнь 2019 года Юрик был членом Наблюдательного совета "Укрзализныци", а с июня 2019 года входил в состав правления компании.

До этого он работал в Министерстве финансов Украины и в Офисе привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины.

Для членов Наблюдательного совета не секрет, что Юрик ассоциируется с экс-главой УЗ Кравцовым, впрочем, они решили, что такой вариант точно лучше Марчека, который в последнее время окончательно потерял управляемость.

Подробнее читайте в статье: В "Укрзализныце" снова меняют руководство: кто может возглавить госкомпанию

Экономическая правда

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Укрзализныця

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