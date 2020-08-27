Новый глава УЗ рассказал, как хочет оптимизировать количество сотрудников компании

Новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что хочет оптимизировать количество сотрудников компании, и предложит модель, при которой люди сохранят свои рабочие места.

Об этом он сказал в интервью liga.net.

По его словам, сейчас штат УЗ - на уровне 260 000 человек. В то же время увольнять работников Жмак считает самым простым, но одновременно худшим решением.

"Я хочу отойти от слова "увольнять". Как я уже говорил, мое видение: Укрзализныця - это подвижной состав, инфраструктура, диспетчеризация. Все остальное - это не Укрзализныця. Санатории, профилактории, больницы, прачечные, песчаные карьеры, заводы - это не УЗ, это непрофильные активы. Их нужно отчуждать - путем продажи и приватизации.

Увольнять - это самое простое и одновременно самое плохое решение. Мы предложим модель, при которой люди сохранят свои рабочие места, а компания - выигрывает: приватизация объектов будет предусматривать сохранение их специализации и рабочих мест", - заявил Жмак.

Напомним:

26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".

В апреле набсовет "Укрзализныци" продолжил процедуру отбора главы правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.

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