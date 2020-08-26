Фонд гарантирования начал процедуру вывода банка "Аркада" с рынка

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда.

Отмечается, что временную администрацию ввели сроком на один месяц с 26 августа по 25 сентября 2020 года (включительно).

"Уполномоченным лицом Фонда на осуществление временной администрации назначили начальник отдела внедрения временной администрации управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Штогрин Ирину Викторовну.

Со дня введения временной администрации Фонд получил все полномочия органов управления и органов контроля банка и начал осуществлять меры по обеспечению сохранности активов банка, предотвращению потери имущества, защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка", - говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что, по предварительным данным, более 90% вкладчиков АО АКБ "АРКАДА", на которых распространяются гарантии Фонда, имеют вклады в пределах гарантированной суммы (200 тыс грн), то есть получат свои вклады полностью, на общую сумму 188,5 млн грн.

"Для получения средств в пределах гарантированной суммы вкладчикам не нужно подавать в Фонд заявления или любые дополнительные документы, поскольку реестры для выплат будут сформированы на основе электронной базы данных о вкладчиках АО АКБ "АРКАДА". Информация о времени и порядке выплат по вышеуказанным договорам будет сообщена дополнительно на сайте Фонда, на сайте АО АКБ "АРКАДА" - https://arkada.ua/, в отделениях банка и в социальных сетях", - пояснили в ФГВФЛ.

Отмечается, что во время действия временной администрации будет разработан план урегулирования и определен наиболее эффективный способ вывода АО АКБ "АРКАДА" с рынка. Конкурс на привлечение инвестора объявят в ближайшее время на веб-сайте Фонда.

Напомним:

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.

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Экономическая правда