За полгода "Энергоатом" потерял 10 миллиардов

НАЭК "Энергоатом" за полгода 2020 года потерял около 10 миллиардов гривень, из которых 6,6 млрд - долги ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную "Энергоатомом" электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатом".

Еще 292 млн грн - задолженность НЭК "Укрэнерго" и 662 млн грн - сумма краткосрочных кредитов, которые компания была вынуждена брать, чтобы закрывать критические платежи.

Как заявил глава Энергоатома Петр Котин компания столкнулась с административными ограничениями, которые не давали возможности производить дополнительную электроэнергию даже при росте спроса на нее.

Кроме этого новый баланс уменьшил производство электроэнергии на АЭС на 12%.

"Новым прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год от 28 апреля текущего года для Энергоатома было предусмотрено рекордно низкое производство электроэнергии - 73,7 млрд кВт-час. Это привело к искусственным балансовым ограничениям, отключение энергоблоков от сети и работы на пониженной мощности", - отметил в. и. о. президента Энергоатома Котин.

Напомним:

Кабинет министров изменил формулу для определения нижнего уровня продажи ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах, разрешив использовать при расчетах не полную, а производственную себестоимость.

Как заявил депутат "Слуги народа" Сергй Нагорняк, Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам.

Нагорняк отмечает, что в доработанной редакции добавился пункт № 9 с новой формулой, по которой "НАЭК" Энергоатом" будет вынужден выходить на свободный рынок электроэнергии с предложением цены, что значительно выше, чем средняя по рынку, а следовательно не сможет реализовать эту продукцию.

По его словам искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгоден вывод из свободного рынка электрической энергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО" Укргидроэнерго ". Позже в Минэнергетики ответили депутату.