У Буславец ответили на обвинения в подделке постановления Кабмина по "Энергоатому"

Министерство энергетики заявляет, что все фундаментальные положения, которые приняло правительство о разрешении "Энергоатома" продавать электроэнергию по двусторонним договорам, остались без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минэнергетики отмечает, что их позиция заключается в том, чтобы государственная компания не осуществляла продажу электроэнергии себе в убыток.

"Именно поэтому правительственным постановлением было определено формулу цены, по которой НАЭК "Энергоатом" может продавать свою электроэнергию коммерческим структурам без ущерба для компании", - говорится в сообщении.

Также в Минэнергетики отмечают, что постановление правительства по "переходной" модели ПСО, которая обсуждается в СМИ и критикуется НАЭК "Энергоатом", была инициирована самой компанией.

"Во время совещаний в Министерстве энергетики представители "Энергоатома" инициировали продаже половины своей электроэнергии по цене 1 коп/кВт * ч.

При этом представители предприятия заверили Минэнерго, что безубыточность госкомпании будет обеспечиваться путем сбалансирования цены на остальные электроэнергии, которая продается на коммерческих рынках.

При таких условиях Минэнерго согласилось на предложение "Энергоатома", - отмечают в ведомстве.

В министерстве заявляют, что обвинения народного депутата Сергея Нагорняка относительно вмешательства Минэнерго в текст постановления безосновательны и лишь создают предпосылки для новой кризисной ситуации в энергетическом секторе.

Напомним:

Как заявил депутат "Слуги народа" Сергй Нагорняк, Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам.

По его словам искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгоден вывод из свободного рынка электрической энергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО" Укргидроэнерго ".

Экономическая правда