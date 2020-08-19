Кабмин изменил формулу продажи электроэнергии "Энергоатома", из-за которой обращались к президенту

Кабинет министров изменил формулу для определения нижнего уровня продажи ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах, разрешив использовать при расчетах не полную, а производственную себестоимость.

Об этом сообщает Энергореформа.

Соответствующие изменения к постановлению №694 от 5 августа относительно возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) приняты на заседании правительства в среду после внесения вопроса в его повестку дня с голоса по предложению Министерства энергетики.

"С целью более корректного исчисления показателя себестоимости предлагается в формуле определения покрытия себестоимости использовать не полную, а производственную себестоимость", – пояснил замминистра энергетики Юрий Бойко необходимость принятия изменений в ходе представления проекта постановления.

По его словам, таким образом, из себестоимости будут исключены те виды деятельности НАЭК, которые не относятся к ПСО, в частности, деятельность Ташлыкской ГАЭС, Александровской ГЭС и теплоснабжение городов-спутников АЭС.

Как сообщалось, согласно тексту постановления №694, НАЭК "Энергоатом" И ЧАО "Укргидроэнерго" должны обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле.

Напомним:

Как заявил депутат "Слуги народа" Сергй Нагорняк, Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам.

Нагорняк отмечает, что в доработанной редакции добавился пункт № 9 с новой формулой, по которой "НАЭК" Энергоатом" будет вынужден выходить на свободный рынок электроэнергии с предложением цены, что значительно выше, чем средняя по рынку, а следовательно не сможет реализовать эту продукцию.

По его словам искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгоден вывод из свободного рынка электрической энергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО" Укргидроэнерго ". Позже в Минэнергетики ответили депутату.

В "Энергоатоме" также не согласны с окончательным вариантом постановления Кабмина от 5 августа о переходной модели спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, заявляя, что там появился дискриминационный пункт, которого не было в проекте постановления.

"Мы очень ждали это ПСО, но оно получилось немного не в той редакции, над которой мы работали. Появилась формула ценообразования, которая фактически означает, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны продавать электроэнергию на рынке не ниже двойной себестоимости", - заявили в Энергоатоме.





