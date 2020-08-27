Суд вернул стадион "Черноморец" из управления АРМА американской компании

Шевченковский райсуд Киеве 26 августа удовлетворил ходатайство американской инвесткомпании Allrise Capital об отмене ареста на нежилые здания одесского стадиона "Черноморец" и вернул ей объект из управления Агентства по розыску и менеджмента активов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Суд защитил имущественные права Allrise Capital в качестве инвестора и покупателя стадиона "Черноморец". Теперь мы можем сконцентрироваться на развитии стадиона и начать реализовывать наши инвестиционные планы", - заявили в Allrise Capital.

"Мы тщательно изучили процессы таких дел и предоставили суду серьезные аргументы в пользу Allrise Capital. Государство, очевидно, начало всерьез прислушиваться к проблемам реальных инвесторов", - прокомментировала решение юридическая компания Moris Group, которая представляет интересы Allrise Capital Inc. в суде.

Напомним:

31 июля Шевченковский райсуд Киева наложил арест на нежилые здания стадиона "Черноморец".

6 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал стадион в управление АРМА.

16 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор купли-продажи одесского стадиона "Черноморец". Покупателем стала компания ALLRISE CAPITAL из Соединенных Штатов Америки.

Новый владелец одесского стадиона "Черноморец" - американская инвестиционная компания "Allrise Capital Inc." - планирует инвестировать в стадион 10 млн долларов, выход на прибыльность ожидают в течение 5 лет.

Подробнее читайте в статье ЭП: Прокуратура против американцев: кому достанется стадион "Черноморец"