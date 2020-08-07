Новый владелец планирует инвестировать в стадион "Черноморец" 10 миллионов долларов

Новый владелец одесского стадиона "Черноморец" - американская инвестиционная компания "Allrise Capital Inc." - планирует инвестировать в стадион 10 млн долларов, выход на прибыльность ожидают в течение 5 лет.

Об этом сообщает пресс-офис компании в Украине.

"Наша задача - сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Мы привлекаем ведущих европейских специалистов в области управления спортивными аренами, чтобы внедрить лучшие системы качества и безопасности для болельщиков и посетителей комплекса.

Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально важных мероприятий в регионе. Выход на прибыльность ожидается в течение 5 лет", - заявил CEO "Allrise Capital Inc." Руслан Зинуров.

По его словам, решение о приобретении стадиона было принято после консультаций с ведущими мировыми спортивными экспертами и тщательного анализа инвестиционной привлекательности комплекса как объекта спортивной инфраструктуры.

"Мы хотим реализовать кейс успешной и прибыльной иностранной инвестиций в спортивную индустрию Украины", - добавил Зинуров.

При этом, компания намерена предоставить возможность ФК "Черноморец" проводить на стадионе домашние матчи.

"Компания "Allrise Capital Inc.", становясь владельцем футбольной арены в г. Одесса, понимает свою социальную ответственность и важность развития футбола в Украине и в Одесской области, необходимость создания системы подготовки игроков, привлечения детей и юношества, организации условий для профессионального роста" , - добавили в пресс-службе.

"Американская инвестиционная компания "Allrise Capital Inc." (Ирвайн, штат Калифорния, США) специализируется на инвестициях в недвижимость и девелоперских проектах на западном побережье США (бюджет более 500 млн долларов) и на рынках Восточной Европы, венчурных прямых инвестициях, а также инвестициях в банковские и корпоративные кредитные инструменты.

Основатели компании и топ-менеджмент являются выходцами из стран СНГ и гражданами США", - говорится в сообщении.

Напомним:

16 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор купли-продажи одесского стадиона "Черноморец". Покупателем стала компания ALLRISE CAPITAL из Соединенных Штатов Америки.

Экономическая правда