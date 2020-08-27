Новый руководитель "Укрзализныци" хочет разделить УЗ на 4 компании

Новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что хочет сделать с УЗ прибыльную компанию, а также выделить в УЗ четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и отдельно вывести контейнерные перевозки.

Об этом он рассказал в интервью liga.net.

"Первое: я хочу сделать из Укрзализныци прибыльную компанию, но не столько за счет повышения тарифов, как за счет снижения стоимости услуг, которые мы предоставляем.

Второе: я хочу, чтобы Укрзализныця занималась в первую очередь профильным бизнесом - это подвижной состав: локомотивы, вагоны, инфраструктура и диспетчеризация, то есть организация движения. Все остальное касается деятельности Укрзализныци опосредованно", - отметил Жмак.

"Я хочу выделить в Укрзализныце четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация - отдельно вывести контейнерные перевозки.

Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но в принципе это отдельный вид бизнеса", - добавил он.

По словам Жмака, после этого эти вертикально интегрированные единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ.

Напомним:

26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".

В апреле набсовет "Укрзализныци" продолжил процедуру отбора главы правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.

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Экономическая правда