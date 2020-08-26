Все разделы
Укр / Рус

Гривня укрепилась к доллару и евро

Среда, 26 августа 2020, 18:50
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 августа на уровне 27,39 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,28 евро (на 26 августа - 32,40 гривни).

Напоминаем:

26 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.

26 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,48 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 26 августа 2020, 13:17
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась 25 августа 2020, 17:21
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 25 августа 2020, 14:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!