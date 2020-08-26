Гривня немного просела на закрытии межбанка
26 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,48 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,45 - 27,48 гривни;
Евро - 32,42 - 32,46 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,31 - 27,55 гривни. Евро покупают по 32,02 гривни, продают по 32,47 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,40 - 27,48 гривни, евро - 32,14 - 32,25 гривни.
Напомним:
26 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 августа на уровне 27,43 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,40 евро (на 25 августа - 32,46 гривни).
Экономическая правда
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