Курс валют на 26 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

26 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,34 - 27,36 гривни;

Евро - 32,35 - 32,39 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,28 - 27,53 гривни. Евро покупают по 32,01 гривни, продают по 32,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,43 гривни, евро - 32,10 - 32,21 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 августа на уровне 27,43 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,40 евро (на 25 августа - 32,46 гривни).

Экономическая правда