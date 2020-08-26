Верховный Суд просит выделить из COVID-фонда миллион гривен

Руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка обратилась к Кабинету Министров с просьбой выделить 978 тысяч гривень из Фонда борьбы с COVID-19 в качестве компенсации за ранее купленные судом медицинские товары и услуги для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится в письме Верховного Суда, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

В документе указано, что Верховный Суд потратил около миллиона гривен на различные медицинские товары. В частности, закуплено 600 литров антисептика на общую сумму 123 тыс грн гривен, латексные перчатки за 112 тыс грн, дезинфицирующие коврики за 13 тыс грн, термометры за почти 9 тыс грн, защитные маски за 7 тыс грн, рециркуляторные и дезинфицирующие лампы на 140 тыс грн и различные дезинфицирующие средства на общую сумму 18 тыс грн.

Также для судей закупили специальные стойки для дезинфицирующих устройств и специальные сенсорные дозаторы к ним на сумму почти 350 тысяч.

Кроме товаров, для судей на сумму 201 тыс грн заказывали разного рода дезинфицирующие и утилизационные услуги.

В письме также акцентируется внимание на том, что во время последнего пересмотра бюджета расходы по программе "Осуществление правосудия Верховным Судом" были уменьшены на 110 млн грн.

Ранее сообщалось, что Омбудсмен просит выделить 14,5 миллиона из COVID-фонда, из которых 3,5 миллиона - на новый сайт.

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Экономическая правда