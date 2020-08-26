Зеленский сравнил "Южмаш" и "SpaceX"

Президент Владимир Зеленский мечтает сделать Днепропетровщину космическим сердцем и мозгом Европы.

Об этом он заявил во время выступления на представлении Стратегии развития Днепропетровской области, сообщает Укринформ.

"Моя мечта - чтобы Днепропетровская земля стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а всей Европы. Мы восхищаемся очень часто Илоном Маском, аплодируем его проектам и почему-то забываем, что у нас есть Южмаш, есть невероятные специалисты, которые имеют уникальные знания и уникальный опыт. Государство всегда будет их поддерживать и раскроет этот потенциал максимально", - отметил Зеленский.

По его словам, потенциал области - это не только город Днипро, здесь также есть много мощных городов - Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград и многие другие.

"Сильные стороны региона - это, в первую очередь, горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика, пищевая и аграрная сферы. Перспективные для развития экологическая сфера и инфраструктурные проекты. И речь не только о международном аэропорте "Днипро", куда бы мне очень хотелось прилететь уже в ходе следующего визита", - отметил глава государства.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законпроект №3697, который предусматривает выделение Южному машиностроительному заводу имени Макарова 2,3 млрд грн для пополнения уставного капитала.

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что вопрос по долгам производственного объединения (ПО) "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО "Южмаш", Днепр) и задолженности по зарплате будет решен.