Вопрос по долгам "Южмаша" и задолженности по зарплатам будет решен – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что вопрос по долгам производственного объединения (ПО) "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ПО "Южмаш", Днепр) и задолженности по зарплате будет решен.

Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Днепропетровскую область передает Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что на "Южмаше" была большая проблема – более 2 млрд грн долгов, и поэтому дальше развиваться предприятие уже не могло, не могло нормально работать. Вопрос с этими долгами решен, тут я благодарен всей нашей команде, и нашим депутатам, которые помогали решить вопрос", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Зеленский указал, что будет решен вопрос долгов по зарплате на "Южмаше", которые составляют в настоящее время более 220 млн грн.

"Сегодня Кабинет министров решит этот вопрос, мы это согласовали, договорились. Тяжело находить деньги, но люди важны", - подчеркнул он.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законпроект №3697, который предусматривает выделение Южному машиностроительному заводу имени Макарова 2,3 млрд грн для пополнения уставного капитала.





