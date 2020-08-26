В ФГВФЛ объяснили, когда будут выплачивать деньги вкладчикам банка "Аркада"

Деньги вкладчикам признанного неплатежеспособным банка "Аркада" Фонд гарантирования будет выплачивать не позднее 20-го рабочего дня, средств у Фонда более чем достаточно.

Об этом на брифинге заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

"По состоянию на 10 утра 26 августа Фонд гарантирования зашел в банк "Аркада", полностью взят контроль. Мы начинаем действовать в рамках закона - это инвентаризация, формирование ликвидмассы и формирования реестра кредиторов. Все вклады мы будем выплачивать не позднее 20-го рабочего дня, а, учитывая, что объем небольшой, я думаю, что это будет раньше.

Средств у Фонда более чем достаточно. Работа со зданием банка - ее возвращение на баланс банка и продажа - это будет основным нашем направлением, которое будет гарантировать возврат денег в 4 очередь", - рассказала Светлана Рекрут.

Напомним:

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.

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Экономическая правда