Шевченко: Вывод с рынка "Аркады" не повлияет на работу банковской системы

Активы банка "Аркада" составляли менее 1,1 от всех активов в банковской системе, поэтому никакого влияния на работу банковской системы вывод этого банка с рынка не окажет.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы хотим добавить, что активы банка "Аркада" в целом в банковской системе составляли менее 1,1 от всего активов в банковской системе. Поэтому никакого влияния на работу банковской системы это не имеет.

Мы понимаем, что это вызовет определенный уровень социальной напряженности, поэтому мы еще раз выражаем беспокойство порядком ведения строительных работ. И эту проблему надо решать на законодательном уровне", - сказал глава НБУ.

Напомним:

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.

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Экономическая правда