Шевченко о вкладчиках банка "Аркада": Более 90% получат деньги в полном объеме
Более 90% вкладчиков банка "Аркада", который НБУ признал неплатежеспособным, получат свои деньги в полном объеме.
Об этом на брифинге заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
"Более 90% вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме - это 4746 человек, их вклады составляют менее, чем гарантированная государством сумма - 200 тыс грн. В целом Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 290 млн грн. Другие вкладчики получат средства в порядке, предусмотренном законодательством" , - рассказал Шевченко.
"Банк "Аркада" существовал как специализированный банк, который управлял фондами финансирования строительства. И уже длительное время застройщики, связанные с банком, задерживают введение в эксплуатацию ряда объектов, таких как ЖК "Эврика", "Патриотика" в Киеве.
Ответственность за недострои несет застройщик, а не банк", - подчеркнул глава НБУ.
"Национальный банк, соответственно, не регулирует деятельность застройщиков", - добавил он.
Напомним:
Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.
Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.
Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.
В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.
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Экономическая правда
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