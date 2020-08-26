Глава НБУ объяснил, почему банк "Аркада" выводят с рынка

В результате потери актива - здания на улице Ольгинской в ​​Киеве - капитал банка "Аркада" стал отрицательным, и НБУ был обязан признать банк неплатежеспособным.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"25 августа Нацбанк признал неплатежеспособным банк "Аркада". Такое решение было принято для защиты кредиторов и вкладчиков. Причина вывода банка с рынка - уменьшение норматива капитала менее чем до одной трети минимально установленного уровня. Сегодня утром в банк введена временная администрация.

Эти меры никоим образом не связаны с пандемией или снижением бизнес-активности. Проблемы банка возникли из-за потери актива - это здание и земельные участки на ул. Ольгинской в ​​Киеве", - рассказал Шевченко.

По его словам, в прошлом году банк "Аркада" передал это здание в залог связанному лицу.

"А недавно кредитор взыскал эту недвижимость из-за несвоевременного обслуживания долга. В результате потери такого актива капитал банка стал отрицательным, и НБУ был обязан по закону о банках признать его неплатежеспособным", - подчеркнул глава НБУ.

"Когда мы узнали о потере банком этого актива, банк сообщил об этом в правоохранительные органы, мы обратились относительно неправомерных действий должностных лиц банка", - добавил он.

Напомним:

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.

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Экономическая правда