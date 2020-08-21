Шмыгаль о повышении "минималки": Экономика не получит чрезмерного инфляционного давления

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что экономика не получит чрезмерного инфляционного давления из-за повышения минимальной зарплаты.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Мы тщательно вместе с экспертами анализировали последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты. Посчитали, что нынешнее повышение с 4723 грн до 5000 грн будет почти незаметным как для людей, так и для экономики. Но надо понимать, для чего это делается.

В Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и "охлаждается" экономика. Это предвестники экономического кризиса. Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос", - подчеркнул премьер.

По его словам, в Украине большой потенциал для поднятия минималки.

"Что такое повышение минимальной заработной платы? Это сразу несколько показателей. Вывод в официальную плоскость большей суммы фонда оплаты труда в Украине в целом. Это поддержка людей с малой заработной платой в бюджетной сфере. Учитывая наше отставание в этом вопросе от Европы, в нас большой потенциал для поднятия минимальной заработной платы.

И те шаги, которые мы делаем, вполне оправданы, решение обоснованные и просчитанные", - добавил Шмыгаль.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом, заявили в Минфине.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень", - заявил президент.

6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

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