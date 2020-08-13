"Энергоатом" раскритиковал изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии

В "Энергоатоме" не согласны с окончательным вариантом постановления Кабмина от 5 августа о переходной модели спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, заявляя, что там появился дискриминационный пункт, которого не было в проекте постановления.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Отметим, что сейчас пресс-релих "Энергоатома" отсутствует на сайте компании.

"Окончательный вариант постановления, скорее всего, свидетельствует о неприкрытом лоббизме и манипуляции информацией о рынке электроэнергии с целью введения в заблуждение руководства правительства.

Администрирование стоимости электроэнергии для одного из участников рынка в рамках его обязательств перед государством - это откровенная дискриминация в пользу других участников, а значит - нарушение базового принципа конкуренции", - заявили в компании.

В "Энергоатоме" отметили, что пункта об администрировании цены не было в проекте постановления, утвержденном на заседании правительства 5 августа, а его внедрение не имеет ничего общего с функционированием свободного рынка.

"Энергоатом" оставляет за собой право отстаивать свои интересы всеми способами, предусмотренными действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Согласно тексту постановления, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны обеспечивать в каждом расчетном месяце средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах рынка на уровне не ниже цены покрытия себестоимости.

В то же время вице-президент "Энергоатома" по развитию Герман Галущенко заявил, что такая формула ценообразования приведет к неконкурентоспособности атомной электроэнергии.

"Мы очень ждали это ПСО, но оно получилось немного не в той редакции, над которой мы работали. Появилась формула ценообразования, которая фактически означает, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны продавать электроэнергию на рынке не ниже двойной себестоимости.

Есть вопросы к этой формуле, будем ее изучать, но из-за этих ограничений электроэнергия АЭС будет неконкурентоспособной на рынке двусторонних договоров. В последствии, ее придется продавать на балансирующем рынке с дисконтом 45%", - сказал Галущенко.

По предварительным расчетам по формуле, которые он привел, НАЭК не сможет продавать электроэнергию ниже 1,38-1,4 грн/кВт-час. Галущенко подчеркнул, что это выше нынешней рыночной цены.

Экономическая правда