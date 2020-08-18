Минэкономики: На динамику инфляции будет влиять эмиссия гривни
В Минэкономики прогнозируют рост инфляции до конца 2020 года, на ее динамику будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег.
Об этом говорится в обзоре департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
"В дальнейшем в течение 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года", - говорится в обзоре.
Отмечается, что эмиссия гривни, в частности, будет использоваться для поддержки бизнеса и внедрения антикризисных мер.
Цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.
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Напомним:
В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.
В годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае.
Инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. - во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года), прогнозируют в НБУ.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.
Экономическая правда
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