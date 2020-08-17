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Гривня продолжает укрепляться

Понедельник, 17 августа 2020, 18:20
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 18 августа на уровне 27,31 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,37 евро (на 17 августа - 32,31 гривни).

Напоминаем:

17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,34 гривни.

17 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Экономическая правда

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