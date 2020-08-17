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Курс валют на 17 августа: курс, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 17 августа 2020, 11:04
 

17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,31 - 27,33 гривни;

Евро - 32,34 - 32,25 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,24 - 27,49 гривни. Евро покупают по 31,99 гривни, продают по 32,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,35 - 27,43 гривни, евро - 32,13 - 32,27 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 17 августа на уровне 27,41 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,31 евро (на 14 августа - 32,42 гривни).

Экономическая правда

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