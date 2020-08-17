Гривня укрепилась на межбанковском рынке
Понедельник, 17 августа 2020, 17:08
17 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;
Евро - 32,33 - 32,35 гривни.
Напомним:
17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,34 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 17 августа на уровне 27,41 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,31 евро (на 14 августа - 32,42 гривни).
Экономическая правда
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