Глава НБУ: Повышение минималки до 5 тысяч не отразится на уровне инфляции

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен практически не скажется на общем уровне инфляции.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

В то же время поднятие минималки до 6500 грн в следующем году, по его словам, повлияет на цены меньше, чем в 2017 году (тогда минималку подняли с 1600 до 3200 грн).

"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют рост продаж.

В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления", - добавил Шевченко.

Напомним:

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом, заявили в Минфине.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень", - заявил президент.

6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

Позже сообщалось, что 25 августа может состояться внеочередная сессия Рады, скорее всего, по инициативе президента.

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