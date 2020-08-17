Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления
Понедельник, 17 августа 2020, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 17 августа на уровне 27,41 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,31 евро (на 14 августа - 32,42 гривни).
Напоминаем:
14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,37 гривни.
14 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,34 гривни.
Экономическая правда
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