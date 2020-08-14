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Гривня немного укрепилась на закрытии межбанка

Пятница, 14 августа 2020, 17:00
 

14 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,31 - 27,34 гривни;

Евро - 32,30 - 32,33 гривни.

Напоминаем:

14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,37 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 14 августа на уровне 27,41 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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