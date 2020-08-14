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Курс валют на 14 августа: курс, "черный" и наличный рынки

Пятница, 14 августа 2020, 10:50
 

14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,37 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,33 - 27,36 гривни;

Евро - 32,26 - 32,30 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,26 - 27,52 гривни. Евро покупают по 32,00 гривни, продают по 32,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,35 - 27,47 гривни, евро - 32,09 - 32,27 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 14 августа на уровне 27,41 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 евро (на 13 августа - 32,40 гривни).

Экономическая правда

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курс валют межбанк

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