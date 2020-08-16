Дело оффшорных компаний Суркисов: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами

Министр юстиции Денис Малюська в процессе 6 британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка увидел "договорняк" между судьями и бизнесменами.

Об этом он написал в Facebook.

"Тихонький договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил", - подчеркнул министр, комментируя заседание суда 14 августа.

Малюська напомнил, что истцы требуют обязать Приватбанк продолжать обслуживать их депозиты. Приватбанк отрицает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

"Суд вынес решение об обеспечении иска, которое едва не полностью воспроизводит удовлетворения исковых требований - ПриватБанк обязали обслуживать депозиты. Приватбанк решение об обеспечении не выполнил (опять же, потому что депозитов не существует)", - пояснил министр.

По его словам, в процессе были задействованы "практически все возможные" судебные манипуляции:

формальный ответчик физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела);

манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов);

манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одно за другим, пока система не расписала дело на определенного судью);

манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манупуляции: истцы просят установить порядок выполнения постановления об обеспечении, которой взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов", - добавил министр юстиции.

"То есть, в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов из Приватбанка в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI", - возмутился Малюська.

"Такая позиция не только выходит за пределы того, что можно делать в качестве обеспечения иска (ст.150 ГПК). Она к тому же не облегчает, а, наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда.

Ведь если средства взыскать с Приватбанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты", - пояснил он.

По его словам, выглядит весь этот процесс "крайне плохо" по нескольким причинам. В частности, как подчеркнул министр, учитывая, сколько шума вокруг процесса и какие риски для репутации он создает, естественным был бы быстрый отказ в удовлетворении заявления истцов, однако суд держит "драматическую паузу", стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков - "очевидно, ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы".

Также Малюська отметил, что слушание дела было назначено на конец рабочего дня, в пятницу, среди августа во период отпусков - вероятно, в расчете на вялую реакцию публики; дело поставили слушать последним, что указывало на готовность слушать дело хоть до ночи и таки получить результат.

По словам министра, суд, несмотря на неявку двух ответчиков по делу, заслушал несколько ходатайств и один отвод и только после этого, не заслушав мнение участников процесса, отложил слушание в связи с тем, что ответчики не были должным образом уведомлены о заседании по делу.

Таким образом, как считает Малюська, по делу "есть все признаки некоего тихонького договорнячка ценой в миллиарды гривен".

Напомним:

14 августа Печерский суд перенес на 2 сентября заседание по иску шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка.

Приватбанк 12 августа обратился в НАБУ с заявлением о совершении судьей Сергеем Вовком уголовного преступления - банк утверждает, что определение судьи по делу оффшорных компаний Суркисов осуществлялось с нарушением установленного порядка.

10 августа Приватбанк обратился в Печерский райсуд Киева с заявлением об отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения дела по иску 6 компаний-нерезидентов, связанных с семьей Суркисов, об обязательствах банка вернуть 350 млн долларов.

Печерский районный суд Киева по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом более $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня, госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления ПриватБанка по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Экономическая правда