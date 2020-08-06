Печерский райсуд перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшоров Суркисов к Приватбанку

Печерский районный суд Киева по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения.

Об этом журналистам сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, передает Интерфакс-Украина.

"Очень коротким было заседание. Представитель истца заявил о ходатайстве об изменении своего заявления. Мы также заявили о ходатайстве об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что только сегодня была получена повестка и документы. Суд отложил рассмотрение дела на 14 августа", – сказал он журналистам в среду.

Он уточнил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы ПриватБанк должен указанным компаниям".

Он подчеркнул, что согласно позиции ПриватБанка, в 2016 году при проведении национализации депозиты связанных лиц были обменены на акции дополнительной эмиссии и, соответственно, такие договоры на сегодняшний день являются выполненными.

По словам Пожидаева, в рамках действующего законодательства суд не может обязать ПриватБанк выплатить какую-либо сумму офшорам Суркисов в ходе этого производства, поскольку требования, заявленные в нем, являются нематериальными.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, 6 августа около обеда банк получил от представителя истца повестку о вызове на судебное заседание Печерского райсуда Киева по иску оффшорных компаний братьев Суркисов относительно порядка выполнения решения суда от 9 февраля 2017 года, разъясняя которое в 2020 году судья Владислав Пидпалый обязал банк выплатить оффшорам около $250 млн.

Пресс-служба ПриватБанка подчеркивала, что истцы просят установить порядок выполнения постановления, которое в настоящее время выполнить уже нельзя, так как исполнительные производства завершены, а материалы по ним направлены в правоохранительные органы.

В повестке также сообщалось, что рассмотрением дела будет заниматься судья Вовк.

Напомним:

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом более $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня, госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления ПриватБанка по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.